Homem tenta matar seu filho de 3 anos O técnico eletrônico Eduardo Marques Martini, de 27 anos, ameaçou jogar o seu filho de 3 anos pela janela da sala do quarto andar, no apartamento de classe média da família, em São José dos Campos, anteontem, e depois tentou matá-lo a facadas. Um vizinho pulou de uma área comum do prédio até a sala e lutou com Martini. A polícia aproveitou e invadiu o apartamento, que estava trancado, e prendeu Martini. O menino teve o pulmão perfurado e está internado.