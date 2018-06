Homem tenta suicídio e prejudica Metrô de SP O tráfego da linha Leste-Oeste do Metrô esteve prejudicado no final da manhã de hoje por causa de um homem que ameaçava se jogar na linha dos trens, no sentido Barra Funda, entre as estações Sé e Dom Pedro, na região central. Segundo a assessoria de imprensa do Metrô, a sistema teve de ser desenergizado o que provocou uma rápida paralisação na linha que, em seguida, operou com lentidão das 11h10 às 11h45. Quatro carros do Corpo de Bombeiros foram acionados e o homem, não identificado, foi retirado do local e encaminhado ao Pronto Socorro Vergueiro.