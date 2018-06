Homenagem a prefeito cassado cria polêmica O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (Comitê 9840) entrou com uma representação no Ministério Público Estadual solicitando a retirada do nome do ex-prefeito Rogério Farias (foto) da ponte sobre o rio Santo Antônio, em Barra de Santo Antônio. Irmão do falecido empresário PC Farias, Rogério foi indiciado por fraude eleitoral e teve a candidatura cassada em 2008. Idealizador do projeto e irmão do ex-prefeito, o deputado Augusto Farias (PTB-AL) se esquiva da polêmica ao destacar a importância da obra, que custou aos cofres públicos R$ 19.875 mi.