Homenagem ao Japão surge na passarela e em exposições O Japão que a São Paulo Fashion Week Verão 2009 homenageia, a partir de hoje, na Bienal do Ibirapuera, não estará restrito às passarelas. Ele também aparecerá nos cenários - inspirados nos quimonos - e em uma série de exposições que ocuparão os três andares do prédio, de hoje até o dia 23. Integrando a cenografia do evento - assinada por Rogério Hideki e Daniela Thomas -, dois imensos painéis vão trazer imagens do fotógrafo Cristiano Mascaro feitas em São Paulo e Tóquio. Bifacetadas, as estruturas permitem que os visitantes vejam, de um lado, fotos da cidade e, de outro, registros da capital japonesa. ''De frente, as imagens se misturam, apresentando uma fusão das duas metrópoles'', conta Mascaro, que passou um mês em Tóquio para executar a tarefa. ''Eu já tinha as fotos de São Paulo e, com o convite do Paulo Borges (organizador da SPFW), fui para o Japão. Não tinha nada na cabeça, não queria achar nem uma identidade nem um antagonismo'', lembra. ''Fui captando imagens que me chamavam a atenção, evitando os clichês.'' Outros olhares impressos serão expostos no lounge do Senac São Paulo. Seis alunos do bacharelado em Fotografia do Centro Universitário Senac - três japoneses e três brasileiros - mostrarão cerca de 20 trabalhos, que trazem recortes da cultura oriental em São Paulo, como arquitetura e gastronomia, e de características físicas, sociais e familiares de nipônicos e seus descendentes. Na linha das instalações-cenários, 20 quimonos do Bunka Fashion College, de Tóquio, e do Bunkyo Museu da Imigração, em São Paulo, formarão a mostra inédita Olhar da Tradição. O inspirador vestuário japonês - desta vez, o contemporâneo - também terá espaço na SPFW, com a exposição Olhar Contemporâneo, que levará à Bienal criações de baluartes da moda nipônica, como Kenzo - convidado ilustre do evento -, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Rei Kawakubo (da grife Comme des Garçons), Junya Watanabe, Jun Takahashi e Yasuhiro Mihara, além de trabalhos de novos talentos da indústria fashion do sol nascente. Amanhã, às 14 horas, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) lança a mostra multimídia Brasil Fashion, que em vários painéis espalhados por um espaço de 100 m2, desenhado pelo arquiteto e cenógrafo Pier Balestrier, exibirá criações e ações brasileiras nas áreas de confecção, jóias, calçados e cosméticos, enfocando tecnologia, diversidade de matéria-prima, sustentabilidade, negócios e estilo de vida. Como a SPFW é fechada para convidados, os sem-ingresso podem ver a mostra Operação Tóquio, em cartaz no Shopping Iguatemi até 30 de junho. Nas fotos de André Passos, roupas de estilistas brasileiros que integram a temporada de moda paulistana vestem pessoas comuns nas ruas de Tóquio.