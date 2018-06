Homens armados assaltam albergue no Rio

Luciana Fadon Vicente, do estadao.com,

Cinco homens armados assaltaram na manhã deste domingo, 25, um albergue localizado no bairro do Leme, zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo informações do 2º Batalhão da Polícia Militar, em Botafogo, cinco homens chegaram por volta das 7h da manhã em um Peugeot preto e anunciaram o assalto.

De acordo com o delegado assistente da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), Paulo Mendes, cerca de 20 hóspedes foram roubados, sendo a maioria composta por brasileiros. Os bandidos levaram objetos pessoais, celulares e dinheiro dos hóspedes e computadores do estabelecimento. Ninguém ficou ferido na ação.

Os bandidos conseguiram fugir. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento a Turistas, no Leblon, também Zona Sul do Rio. A assessoria da polícia informou que policiais já estão analisando as câmeras instaladas próximo ao albergue e a perícia já foi solicitada.

Atualizado às 13h04