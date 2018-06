Homens armados fazem arrastão em congestionamento na Linha Amarela

Ao menos sete pessoas foram vítimas de um arrastão na manhã desta terça-feira, 16, na Linha Amarela, em Del Castilho, no subúrbio do Rio de Janeiro.

De acordo com informações preliminares da polícia, a sequencia de assaltos aconteceu por volta das 8 horas, quando quatro homens armados aproveitaram o engarrafamento na via expressa para assaltar os motoristas de alguns veículos.

Segundo a polícia, testemunhas contaram que os suspeitos batiam com as armas nos vidros dos carros parados no congestionamento para roubar pertences de motoristas e passageiros. A ação dos criminosos foi rápida e eles fugiram em seguida. Ninguém se feriu. As vítimas registraram os assaltos na 44ª Delegacia de Polícia.