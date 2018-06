Homens armados invadem cadeia e matam preso no RS

Dois homens armados e encapuzados invadiram o Instituto Penal de Canoas, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta segunda-feira, 31, e mataram um dos detentos a tiros.

A invasão aconteceu por volta das 2 horas, quando a dupla chegou em dois veículos, um táxi e um Corsa, e após arrombarem três portas dos fundos do Instituto chegaram até as celas.

Eles começaram a chamar pelo nome do detento, Marcos Antonio Damascena Spossi, de 27 anos. Ao se identificar, os suspeitos atiram no preso, que morreu no local. Ele estava detido por furto, roubo e sequestro relâmpago. Os atiradores fugiram nos carros e a polícia ainda não tem pistas dos criminosos.