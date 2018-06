Homens armados roubam 37 toneladas de adubo no Mato Grosso

SÃO PAULO - Dois homens armados roubaram 37 toneladas de adubo em Nova Mutum, no Mato Grosso, na noite da sexta-feira, 15. Eles renderam os dois homens que levavam o adubo em um caminhão entre os municípios de Rondonópolis e Itanhangá pela BR-163.

Conforme o relato do motorista, o caminhão foi abordado por dois suspeitos. Dentro da carreta, os ladrões mudaram a rota e fizeram o retorno em direção a Cuiabá.

Após algum tempo de viagem, um dos assaltantes desceu com o motorista e o outro continuou com o passageiro. Os bandidos ainda tinham o suporte de dois carros, que os encontraram. O motorista andou com um dos homens por uma mata, mas conseguiu fugir e ir até a delegacia contar sobre o ocorrido. Ninguém foi preso.

De acordo com a Delegacia de Nova Mutum, no Mato Grosso, uma quadrilha vem agindo na região e neste ano pelo menos dez carretas já foram roubadas. A região de Nova Mutum é rica em soja, algodão e milho.