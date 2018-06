Homens assaltam cobertura em Ipanema

SÃO PAULO - Três homens armados conseguiram assaltar a cobertura de um prédio em Ipanema, bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro. Na manhã deste domingo, 14, eles renderam o porteiro e conseguiram entrar no apartamento.

Segundo a Polícia Civil, os assaltantes renderam as pessoas que estavam dentro da cobertura e levaram apenas objetos pequenos, como joias e dinheiro. Eles conseguiram levar a câmera do circuito interno antes de fugir em um carro que havia sido roubado no sábado.

Como nenhum dos prédios próximos possui câmera externa, os criminosos ainda não foram identificados segundo a polícia. Será feita perícia no local o caso será investigado.