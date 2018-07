Homens de moto matam advogado no Rio O advogado Luiz Otávio Amaral, de 47 anos, foi assassinado nesta terça-feira em Niterói, no Grande Rio. Ele estava parado num sinal de trânsito, no centro da cidade, em um Siena preto, quando dois homens em uma moto se aproximaram e deram quatro tiros de pistola. Dois acertaram Amaral. O crime aconteceu às 18h50, perto de um dos campus da Universidade Estácio de Sá. Policiais da 76ª Delegacia Policial (Niterói) negaram qualquer relação entre a execução do advogado e a instituição. Nesta segunda-feira, traficantes do Morro do Turano atiraram contra o campus da Estácio de Sá, na Rua do Bispo, no Rio Comprido (zona norte), e atingiram uma estudante de 19 anos que corre o risco de ficar tetraplégica. Nesta terça-feira à noite, a secretaria estadual da Segurança Pública afastou o inspetor Alcides Campos Sodré Ferreira. Ele teria recebido, em novembro, uma fita da polícia de São Paulo com gravações de conversas telefônicas entre traficantes que planejavam um ataque à universidade. A chefia de Polícia Civil não foi informada, e Ferreira responderá a sindicância disciplinar. Veja o especial: