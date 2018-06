Homens disparam contra base da PM na zona norte de SP Dois homens atacaram a tiros uma base da Polícia Militar na manhã deste domingo, 8, na zona norte de São Paulo. De acordo com o Centro de Operações da PM (Copom), o atentado aconteceu por volta das 9 horas, na Rua Benito Meana, no Jardim Julieta, região do Parque Novo Mundo. Os homens, que não foram identificados passaram pelo local, efetuaram os disparos e conseguiram fugir. Não há informações sobre feridos e a ocorrência será registrada no 90º Distrito Policial do Novo Mundo.