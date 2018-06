Homens são os motoristas mais imprudentes nas estradas federais do MT

Carolina Spillari, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Os homens entre 25 e 30 anos foram os mais imprudentes nas rodovias federais em Mato Grosso, divulgou a Polícia Rodoviária do Mato Grosso nesta segunda-feira, 11.

Os homens nessa faixa etária representam 79% das vítimas fatais dos acidentes de trânsito. Segundo a PRF-MT, 13,6% deles tinham entre 25 e 30 anos.

Mais da metade dos acidentes ocorreram em pista seca, sem restrição de visibilidade, em pleno dia e com céu claro, conforme informações do Sistema Gerencial de Informações do DPRF - SIGER.

De acordo com a PRF, a falta de atenção do condutor foi a principal causa de acidentes, chegando a 39,1% do total, nas rodovias federais em Mato Grosso.

A rodovia mais perigosa é a BR-364, que abrigou 44% dos acidentes nas rodovias federais do estado. A maior parte das ocorrências se deu por saída de pista, 25% dos casos, e colisão traseira, 21,4% do total.

No ano de 2010, ocorreram 3741 acidentes. Nestes, 1691 pessoas ficaram levemente feridas, 667 tiveram ferimentos graves e 234 morreram. O aumento em relação ao ano anterior foi de 4,9% no número de acidentes, de 9,8% se comparados os números de feridos leves, 6,18%, de feridos graves, e um aumento de 3,53% no número de mortes.