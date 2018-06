Homens são presos após tentarem subornar policiais com 205 mil dólares roubados

Dois homens foram presos com US$ 205 mil, 4,8 mil renminbi (moeda chinesa) e joias roubadas em um ônibus que vinha do Paraguai para São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 15. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os suspeitos tentaram subornar os policiais com o dinheiro, que tinha sido roubado em Foz do Iguaçu.

O ônibus foi parado na rodovia Castello Branco, km 248, em Avaré. Segundo o sargento Duarte, que estava na operação, um dos suspeitos foi encontrado com o dinheiro, parte das joias e uma pequena quantidade de maconha. O outro, que sentava em poltrona separada, também carregava joias. Os dois confessaram que as joias e o dinheiro tinham sido furtados de um prédio num condomínio em Foz do Iguaçu. Apesar de o coletivo vir de Assunção, no Paraguai, os suspeitos entraram na cidade paranaense.

Duarte informou que, após a confissão, a Polícia Militar do Paraná foi acionada e enviou imagens de câmeras do condomínio onde houve o furto. Os suspeitos foram reconhecidos.

Os homens foram levados para Unidade Transitória de Piraju e o caso foi registrado como flagrante por corrupção ativa, furto e porte de drogas.