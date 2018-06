Homens são presos com dinheiro na cueca na Régis Seis homens foram presos nesta quarta-feira pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) escondendo dinheiro roubado na cueca. Eles foram parados durante uma blitz na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Cajati, próximo da divisa de São Paulo com o Paraná. O bando estava em dois automóveis Astra com placas de São Paulo. Os policiais tinham recebido informações sobre um assalto ocorrido na madrugada em uma empresa de Curitiba e pararam os dois veículos, que seguiam em direção à capital paulista. Na revista, encontraram R$ 426,5 mil em notas de R$ 100 e R$ 50, e US$ 91.015. Parte do dinheiro estava escondida nas cuecas de dois dos suspeitos. As cédulas estavam também em uma maleta de couro, nas caixas de som e nos consoles dos carros. Os assaltantes foram levados para a Delegacia de Polícia de Cajati e transferidos para a Cadeia Pública de Registro. Pelo menos três já tinham passagem por furto, segundo a Polícia Civil. Um deles trabalhava na empresa onde ocorreu o roubo.