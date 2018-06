Homicida foragido de MG é preso no Vale do Paraíba Lourival Donizetti da Silva, de 41 anos, foragido da justiça foi preso no início da noite de quinta-feira, na cidade de Igaratá (SP), no Vale do Paraíba. Ele é acusado de 4 homicídios no Estado de Minas Gerais. A prisão aconteceu devido a uma ligação para o 190 feita por moradores. Silva foi detido na altura do quilômetro 24 da Rodovia Dom Pedro I. Ao apresentar seus documentos, foi levado à delegacia. Silva teria sido reconhecido após sua foto ser divulgada no programa Linha Direta, da TV Globo. Ele foi levado à Cadeia Pública de Jacareí.