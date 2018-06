Honda - Crise aparece ao lado dos veículos da marca Cautelosa, a Honda tem poucas novidades. O novo Fit é o principal destaque, mas não teve seus preços divulgados por causa da variação do dólar. Os valores só sairão dois dias antes do início das vendas, em 6 de novembro. Já se sabe, no entanto, que serão maiores que os antigos. As versões são 1.4 (agora 16V) e 1.5, com câmbio manual ou automático de 5 marchas. Além do Fit, estão expostos todos os produtos vendidos pela marca no Brasil. Para estudo de mercado é mostrada a van Odissey, com sete ou oito lugares (de acordo com a versão) e motor V6 3.5 de 244cv. O robô Asimo, que esteve no último salão, é outra atração. Agora, ele é capaz de correr a até 6km/h. NEW CIVIC A 8ª geração da família Civic vem em 3 versões. A top de linha, Si, tem motor 2.0 de 192cv NOVO FIT Em nova geração, cresceu e ganhou potência. Os preços serão divulgados em novembro e devem partir de R$ 52 mil ODYSSEY A minivan japonesa tem sete ou oito lugares, de acordo com a versão, é econômica e alia estilo a novas tecnologias. Seu motor é V6 3.5 de 244 cavalos de potência