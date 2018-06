Hora de brincar O MELHOR PARA ELES Pequeninos: você pode deixá-los com monitores enquanto faz compras. Maiorzinhos: ou levá-los a parques e áreas de jogos eletrônicos e boliche À primeira vista, os shoppings não parecem ter sido feitos para crianças. Mas é só uma impressão. Há espaço garantido para elas em quase todos, tanto para aquelas que só precisam ser distraídas enquanto os pais fazem compras, como para as famílias que saem de casa procurando por diversão para os filhos. De áreas de monitoria com brinquedos lúdicos a parques temáticos e espaços de jogos eletrônicos, há programa para todas as idades. Até mesmo para os que ainda não falam e precisam só de um espaço aconchegante para a amamentação. Confira a seguir os shoppings que investem desde cedo nos pequenos consumidores. FRALDÁRIOS DOS SONHOS Casinha de boneca Não é porque os bebês não conseguem deixar suas reclamações nas caixinhas de sugestões que os fraldários têm de ser desleixados. Iguatemi e Cidade Jardim entendem bem as necessidades de quem ainda não fala e têm fraldários que parecem até casinhas de boneca. No Iguatemi, nem sempre foi assim. Até o ano passado, as mães tinham de carregar o carrinho para vencer os degraus que separavam o fraldário do restante do shopping. Hoje, bem mais acessível, no piso Faria Lima, o espaço tem quatro salas individuais para a troca de fraldas. O projeto é da decoradora Vanessa Guimarães, especializada em quartos infantis. Já no Cidade Jardim, uma área com TV, mesinha e lápis de cor abriga os filhos mais velhos enquanto a mãe cuida do mais novo. O trocador tem banheira, mantos coloridos e travesseiros nos colchões. Nos dois, fralda, pomada e algodão estão à disposição. Pelos mimos e fofura, ambos ganham três sacolinhas. Bons como o seu trocador Villa-Lobos O fraldário de 35 m2 tem até nome pomposo: Villa Baby Dreams. A decoração é de sonho e os espaços para a troca de fraldas são confortáveis, mas não individuais. Mesinhas com livros e bonecas distraem os irmãos mais velhos. Higienópolis Apesar de ser pequeno, com apenas quatro trocadores, é organizado, bem decorado, reservado e com os itens necessários para a completa higiene do bebê. A discrição, porém, tem preço: é preciso esperar se quatro mães chegarem antes de você. Vá sem medo Anália Franco Espaço confortável e com material de higiene. Plaza Sul Tudo num só lugar: fraldário, banheiro e carrinhos. Morumbi Tem sala de amamentação com luz baixa.