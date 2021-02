Hora de esperar. Mas não deixe o samba morrer

Bato ponto nas lojas de suco do Leblon desde a infância. Certa vez, era madrugada, batia aquele lanche usual, quando pela TV, que transmitia o desfile da Sapucaí, vimos entrar a Mangueira. Muita gente que passava na rua parou e bateu os olhos na TV. Gente começou a se acumular no balcão. A Verde e Rosa desfilava, e todos paravam para ver.

Essa magia não tem explicação racional. Passa pela alma, fantasia, memória. Todos precisam checar como foi o desfile da Mangueira. Todos precisavam checar como foi o samba da Portela, como foi a provocação genial e direta de Joãosinho Trinta, qual foi a inovação de Fernando Pinto, Paulo Barros, o que nos ensinou Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, o legado de seu Nenê da Vila Matilde, Rosa Magalhães.

Como foi o andamento da bateria do Mestre Thobias, da Vai-Vai, a paradinha do Mestre André, e a levada funk do Mestre Jorjão, da Viradouro. Quem não gosta de samba bom sujeito não é. Quem não gosta de carnaval nem se quer sonhou.

Num camarote, no espaço reservado a cadeirantes, me colocaram ao lado da dona Zica, que estava numa cadeira de rodas. Ela assistiu a todo desfile sem sair do lugar e sem tirar os olhos da passarela.

Comentava a evolução durante a passagem de todas as escolas. Tensa: “Fecha, fecha, muito espaço.” Me olhava, buscando meu apoio. Eu concordava com tudo: “Muito espaço!” Curiosamente, quando entrou a Mangueira, ela se calou. Não deu um palpite. Para não dar zica. Que momento...

Canta o ano de 2021: “Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo, o meu pedido final: não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar.” Não pode acabar. A festa pagã serve para expurgar todas as dores, repartir alegria e tristeza, dividir sentimentos.

Numa escola se samba, da destaque ao apoio, do surdo ao pandeiro, da passista ao puxador, todos são fundamentais. Foi o primeiro local em que o gênero não tinha a menor importância, a tirar LGBTQIA+ do gueto, a juntar rico com pobre na mesma ala, um desfilando e pagando a fantasia feita pelo outro.

Foi onde a história do Brasil foi contada, dos navegadores aos imigrantes, os tipos humanos foram representados, de indígenas a astronautas, o folclore requisitado, a África e a cultura ioruba exaltadas, e nossos problemas sociais amplificados. Debateu-se a violência, o Estado de direito e laico, a desigualdade social, a censura, a opressão. Trouxe admiração e indignação.

Carnaval mostra a essência brasileira. Mexe com a alma do País. Melhora a autoestima. Gringos pagam para ver. É das poucas coisas pelas quais somos lembrados e admirados no mundo todo. Nos enche de orgulho.

As ruas são tomadas. Em São Paulo, o Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta nasceu em 2009 na casa de amigos baladeiros, amantes da diversidade, noite paulistana, Baixo Augusta. Nasceu e foi perseguido pela Prefeitura. Nasceu sendo caçado. Descemos ilegalmente a Bela Cintra, amigos e conhecidos, seguindo uma batucada. Entramos na Rua Augusta, paramos o trânsito de domingo e fomos da balada Sonic ao Studio SP. Não tinha mais que 200 pessoas.

Muitos tiveram a mesma ideia. O carnaval de rua de São Paulo estava no subconsciente. Tinha dentro de todos o desejo de conquistar as ruas e praças da cidade que amamos e escolhemos para viver.

A elite conservadora, liderada pelo prefeito Kassab, voltou a caçar no ano seguinte, cercou ruas, botou polícia, espremeu blocos em terrenos baldios. Não queriam “baderneiros” nas ruas. Imagine, só?! Pessoas alegres, pulando de dançando. Em São Paulo não se brinca, se trabalha. Respeite o descanso do trabalhador.

Cada bloco já tinha milhares de seguidores. A cada ano, mais blocos, mais foliões. Em 2020, foram mais de 575 blocos oficiais. E de tudo: bloco que toca punk, música da paulistana Rita Lee, Caetano, Belchior, funk, frevo. Tarado Ni Você, Agrada Gregos, Ritaleena, Domingo Ela Não Vai, Vou de Táxi, Tô de Bowie e Ilú Obá De Min, com 300 percussionistas mulheres, desfila pelas ruas com seus orixás em pernas de pau, para preservar e divulgar a cultura negra.

Juntaram 15 milhões nas ruas. Cervejarias disputaram patrocínios, entraram em concorrência. Setor hoteleiro e de bares e restaurantes contabilizaram lucros. A elite política se modernizou e organizou o carnaval. No mesmo desfile, Haddad pulava na pipoca, enquanto Covas Jr., no carro de som.

Blocos foram valorizados, assim como o carnaval. São Paulo é do trabalho e diversão, seus malas! O presidente e um dos idealizadores do Bloco Augusta, Ale Youssef, virou secretário da Cultura. Do samba no pé ao comando, regendo.

Porém, como diz a marchinha: “Este ano não vai ser Igual àquele que passou,/ Eu não brinquei,/ Você também não brincou,/Aquela fantasia,/ Que eu comprei ficou guardada,/E a sua também, ficou pendurada.” Este ano, está combinado: vamos ficar em casa e nos preservar. O carnaval vai ter de esperar.