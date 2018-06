Horário de verão acaba domingo; relógios serão atrasados Na madrugada de sábado, 24, para domingo, 25, os relógios do Estados onde há horário de verão deverão ser atrasados em uma hora. À meia-noite de sábado, os ponteiros devem passar a marcar 23 horas nos Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O horário de verão, que começou dia 5 de novembro de 2006, tem como intenção aproveitar melhor a luz do dia para economizar energia elétrica. A previsão do Ministério de Minas e Energia a economia devia ser de 4% a 5% na demanda do horário de pico, o equivalente a 2 mil megawatts, quantidade suficiente para abastecer cerca de 2 milhões de casas. Esta é a 36ª edição do horário de verão. Além do Distrito Federal, a medida abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.