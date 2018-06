Horário de verão começa em 17 de outubro

BRASÍLIA - O horário de verão começará no próximo dia 17 de outubro, um domingo, e ficará em vigor até o dia 20 de fevereiro de 2011, segundo o Ministério de Minas e Energia. Durante esse período, os relógios dos moradores das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do País deverão ser adiantados em uma hora.

A medida anual do governo tem como objetivo aproveitar a intensidade da luz natural durante parte da Primavera e do Verão para reduzir o consumo de energia no chamado horário de pico, entre o fim da tarde e o início da noite. Nesse horário de maior consumo, a redução da demanda proporcionada pela mudança dos relógios chega a 5%.