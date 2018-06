Horário de verão começa em 19 de outubro em 3 regiões

O horário de verão neste ano está previsto para começar a partir do dia 19 de outubro. Durante cerca de quatro meses os relógios em três regiões do Brasil - Sul, Sudeste e Centro-Oeste - deverão ser adiantados em uma hora. Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), durante este período, deve haver uma redução em cerca de 2 mil megawatts. Veja também: Locais onde vigoram o horário de verão Neste ano, os relógios deverão ser adiantados em uma hora no Distrito Federal e nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No ano passado, de acordo com informações do ONS, a redução do consumo de energia nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste foi de 1.557 megawatts, o que representa 4,2% do consumo total nessas áreas. Já na Região Sul, a redução foi de aproximadamente de 480 megawatts, o equivalente a 4,8% do consumo. Ainda segundo o ONS, entre o fim de 2007 e o início de 2008, a economia gerada durante os 126 dias de duração do horário de verão foi de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 1,7 bilhão).