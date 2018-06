Horário de verão começa neste domingo em 10 estados e no DF

O horário de verão começa neste domingo à meia-noite. Neste horário, os relógios devem ser adiantados em uma hora. A medida, que visa a economia de energia elétrica, termina à meia-noite de 20 de fevereiro de 2010.

Além de São Paulo, a mudança ocorre no Distrito Federal e em outros nove Estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o consumo de energia aumenta no período de vigência da medida por causa do calor e do crescimento da produção industrial às vésperas do Natal.

Segundo o ministério, o horário deve proporcionar uma redução de 4,4% no consumo de energia nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do País. Com esse volume, é possível abastecer uma cidade com 5 milhões de habitantes durante a vigência da medida. Na capital, Metrô, CPTM e EMTU montarão esquema especial.

Prepara-se

Metrô e CPTM: à meia-noite deste domingo, a circulação de trens continua normal. Os relógios das duas empresas serão alterados após o encerramento do expediente, às 2 horas do novo horário, horário máximo para o embarque

EMTU: as 600 linhas da empresa e o corredor ABCD irão operar normalmente, porém as partidas programadas para a meia-noite serão feitas à 1 hora do horário de verão

Terminal do Tietê: não haverá alterações nos embarques, pois as passagens serão vendidas já com o horário novo

Aeroportos: a Infraero orienta os passageiros a entrar em contato com as companhias aéreas