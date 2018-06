Horário de verão termina no próximo domingo O horário de verão termina à zero hora do próximo domingo, dia 25, obrigando os moradores de 11 estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste a atrasarem seus relógios em uma hora. Atualmente em sua 36.a edição, o horário de verão começou no dia 5 de novembro. O início estava previsto para segunda quinzena de outubro, mas foi adiado por causa das eleições porque a mudança da hora poderia provocar complicações no sistema de informática das urnas eletrônicas usadas na votação do segundo turno, que ocorreu no dia 29 de outubro. O Ministério de Minas e Energia estimou uma redução de 4% a 5% na demanda no horário de pico, correspondente a 2 mil megawatts, capaz de abastecer cerca de 2 milhões de casas. O horário especial tem como principal objetivo o melhor aproveitamento da luz natural que é mais intensa ao entardecer em algumas regiões do Brasil durante o verão, diminuindo o consumo de energia. Além do Distrito Federal, a medida abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As informações são da Agência Brasil.