Horário de verão vai vigorar no início de outubro O horário de verão deverá começar na primeira ou, no máximo, na segunda semana de outubro. A informação é da assessoria de imprensa do Ministério das Minas e Energia. Segundo o órgão, a data certa deverá ser definida até o próximo dia 20. No ano passado, em razão do pleito geral, o horário passou a vigorar somente a partir do dia 5 de novembro e se estendeu até o dia 25 de fevereiro. Se entrar em vigor na primeira semana, o horário de verão poderá ser adotado à meia-noite de sábado, 5, para domingo, 6, com os relógios sendo adiantados em uma hora. Se for na segunda semana, coincidirá com o feriado prolongado de 12 de outubro. O horário de verão, nas últimas edições, atingiu os Estados da região sul. O norte o nordeste ficaram fora do esquema.