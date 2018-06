Horário eleitoral interfere na opinião dos eleitores, diz Tasso O presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), disse nesta quarta-feira que a pesquisa Datafolha de intenções de votos indica que haverá segundo turno nas eleições presidenciais de outubro. Tasso avaliou que, quando começar o horário eleitoral na televisão, a população terá maior conhecimento do candidato tucano, Geraldo Alckmin. "Quem estava na mídia era só o presidente Lula, que deve perder votos a partir de agora", afirmou. Tasso disse que a diferença de tempo no horário eleitoral da TV entre Lula e Alckmin é muito pequena e que o que vai valer mesmo é o conteúdo da mensagem. Ele avaliou que a subida da candidata Heloísa Helena está ligada à coerência da senadora. Tasso visitou o novo prédio do comitê do candidato da coligação PSDB/PFL à presidência da República, em Brasília, que será inaugurado nesta quarta-feira, também com a presença de Alckmin e outras lideranças dos dois partidos. Militantes da candidata ao governo do Distrito Federal, Maria de Lourdes Abadia (PSDB), estiveram no local para apoiar Alckmin.