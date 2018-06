Horário eleitoral recomeça amanhã

Recomeçará amanhã a propaganda eleitoral gratuita para o segundo turno com os candidatos Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB). Cada coligação terá dez minutos para a veiculação na TV do programa eleitoral em bloco no período da tarde, às 13 horas, e outros dez à noite, às 20h30. No Rádio, por sua vez, os programas em bloco serão transmitidos às 7 horas e ao meio-dia. Os candidatos aos governos estaduais, em Estados nos quais também haverá segundo turno, terão tempo semelhante.

As principais diferenças da propaganda do primeiro para o segundo turno são o tempo dividido igualmente entre os dois candidatos e o programa apresentado também aos domingos.

A resolução que estabelece as regras para a propaganda dos presidenciáveis nesse segundo turno foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em sessão administrativa realizada na noite de terça-feira.

Após a proclamação do resultado das eleições, que foi feita naquele dia pelo presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, os partidos políticos e as emissoras de rádio e TV têm 48 horas para dar início à propaganda dos candidatos.

Dilma. O programa em bloco vai começar, tanto no rádio quanto na TV, com a propaganda eleitoral de Dilma, da coligação Para o Brasil Seguir Mudando, que obteve a maior votação no primeiro turno. Em seguida será a vez de Serra, apoiado pela coligação O Brasil Pode Mais. Os ministros do TSE decidiram que Dilma vai começar o horário porque ela teve mais votos no primeiro turno. A propaganda irá até o dia 29, dois dias antes da eleição.

Também para o segundo turno cada candidato terá direito a 7 minutos e 30 segundos de inserções de no máximo 30 segundos a serem distribuídas pelas emissoras ao longo da programação diária além do horário da propaganda.

Entre o dia 8 e o dia 29, quando termina a veiculação da propaganda eleitoral - cada candidato terá alcançado 165 minutos de propaganda eleitoral gratuita, divididos em 330 inserções.