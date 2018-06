Horário político vira programa policial Na reta final da campanha, os candidatos que disputam o governo do Estado de Mato Grosso - Silval Barbosa, do PMDB (foto), Wilson Santos (PSDB), Mauro Mendes (PSB) e Marcos Magno (PSOL) - quase tiraram a cobertura jornalística das páginas de política e a colocaram nas páginas policiais. Debates e entrevistas foram marcados por denúncias de desvio de dinheiro, compra de votos e acusações de calotes entre os concorrentes. Por conta disso, a Justiça Eleitoral montou um verdadeiro esquema de guerra. Haverá a presença de, no mínimo, dois policiais por local de votação na área rural e um nos locais em áreas urbanas neste domingo.