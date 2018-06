Hospital de Campanha começa a atender na segunda em SC

O Hospital de Campanha montado próximo ao Aeroporto de Itajaí, em Santa Catarina, para atender as vítimas das enchentes, começará a atender às 8 horas da manhã desta segunda-feira, 1º. De acordo com nota divulgada pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, o atendimento será exclusivo às pessoas encaminhadas pelos centros de triagem dos municípios atingidos. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Com tempo aberto, SC retoma busca às vítimas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Massa doa macacão em prol das vítimas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Cerca de 80 profissionais da Força Aérea Brasileira, incluindo 40 médicos, chegaram no sábado, 29, a Itajaí para trabalhar no atendimento. O Hospital de Campanha está instalado no pátio do Posto Santa Rosa, localizado no cruzamento entre a BR-101 e a Rodovia Jorge Lacerda, no trevo de acesso a Itajaí. Com quase 50 tendas e 30 leitos, o Hospital terá capacidade para atender até 400 pessoas por dia. A estrutura oferecerá posto de triagem e um leito de UTI, o que permitirá a realização de consultas médicas e odontológicas, cirurgias e atendimentos emergenciais, ou, ainda, o encaminhamento para outras unidades hospitalares. O atendimento às vítimas será feito das 8 horas às 16 horas enquanto houver necessidade de reforço hospitalar na região mais atingida pelas cheias.