Hospital de campanha das Forças Armadas é montando em Itajaí

Está funcionando desde a manhã desta segunda-feira, 1º, no trevo Itajaí-Ilhota um hospital de campanha montado pelo Ministério da Defesa para atender os desabrigados da região do Vale do Itajaí. O horário de atendimento é das 8 às 16 horas. Segundo o major-brigadeiro Raul José Dias, serão atendidas somente as pessoas encaminhadas pelos centros de triagem das unidades de saúde dos municípios atingidos. Cerca de 50 tendas, com 30 leitos, e capacidade de atender até 400 pessoas por dia foram montadas no local. Uma equipe de 40 médicos da Força Aérea Brasileira faz o atendimento nas especialidades de ginecologia, ortopedia, odontologia, pediatria e clinica médica. O hospital também dispõe de farmácia, aparelhos de raio X e ultra-som, laboratório clínico e uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para casos que se agravarem durante o atendimento. "A idéia é que o hospital de campanha funcione como uma reserva estratégica para aliviar os serviços de emergência dos hospitais da região", disse Dias. Segundo ele, "nessas unidades terão prioridade as vítimas de soterramento ou que sofreram ferimentos em conseqüência da chuva. A montagem da estrutura envolveu o trabalho de 100 pessoas, incluindo o restaurante, com capacidade de servir 200 refeições para as equipes e para os internos. Clayton de Souza/AE O hospital levou 10 horas para ser montado e só será desativado quando a situação estiver normalizada. Jose Camargo, morador da região, foi um dos primeiros atendidos no hospital. A mulher dele, Marlene Camargo, disse que ele passou pelo postinho de saúde e foi encaminhado para o hospital. "Nunca tinha visto essas coisas, só em filme, mas meu marido foi atendido muito bem. Agora ele está lá dentro em observação naquela tenda. Agora eu vou para casa ver minha filha pequena e depois volto para buscar ele".