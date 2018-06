Hospital de Jacareí atende 20 vítimas de acidente na Dutra Foram atendidas na Santa Casa de Jacareí 20 vítimas que estavam no ônibus envolvido na explosão na via Dutra. Uma delas, em estado muito grave, com queimaduras de terceiro grau, foi transferida. A Santa Casa não soube informar para onde o paciente foi levado. Outros três passageiros do ônibus estão internados no Hospital Alvorada, também de Jacareí. Na Escola Sigma, em São José dos Campos, ninguém atendia ao telefone. O diretor da escola, identificado apenas por Constantino, foi prestar auxilio às famílias que estavam na Santa Casa, mas não quis falar com a imprensa. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente foi causado pelo Grito dos Excluídos, mas segundo a organização do Grito, os 150 manifestantes que saíram de São Paulo na segunda-feira, viram a notícia do acidente pela televisão. O coordenador padre Aécio Cordeiro da Silva disse que o grupo passou pelo local do acidente às 17 horas e negou as acusações da Policia Rodoviária Federal.