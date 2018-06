Hospital onde auxiliar sedava bebês reabre centro obstétrico

O centro obstétrico do Hospital Universitário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Porto Alegre, retomou as atividades por volta das 12 horas desta segunda-feira, 26.

Desde o último sábado, quando uma auxiliar de enfermagem foi presa, o centro obstétrico funcionava no centro cirúrgico da unidade. Hoje, 13 gestantes já haviam sido atendidas.

A técnica, Vanessa Pedroso Cordeiro, de 25 anos, foi detida por suspeita de aplicar um sedativo a base de morfina em 11 recém-nascidos. A droga deixava os bebês com dificuldade respiratória.

Segundo a polícia, Vanessa teria confessado a sedação dos 11 bebês e alegado problemas mentais. Uma seringa com a droga foi encontrada em seus pertences.