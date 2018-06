Hudson deixa penitenciária de Tremembé O cantor Udson Cardoni Silva, da dupla sertaneja Edson & Hudson, deixou penitenciária de Tremembé, no interior paulista, na tarde de sábado, 23, após ter habeas corpus concedido. Ele foi detido na quarta-feira, em Limeira, acusado de porte ilegal de arma. Policiais ainda acharam duas armas carregadas em seu carro. Liberado no mesmo dia, voltou à prisão depois que foram encontrados em sua casa mais armamentos e munição de uso exclusivo do Exército.