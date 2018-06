Ibama apreende 11 barcos e autua 8 pescadores no Mato Grosso

SÃO PAULO - Onze barcos foram apreendidos e oito pescadores foram autuados durante operação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Polícia Federal, realizada neste fim de semana. A operação Txokrãn, teve o objetivo de coibir a caça e a pesca ilegal dentro da terra indígena Kapoto-Jarinã, no extremo norte do Mato Grosso.

Os oito pescadores foram pegos em flagrante em área proibida e pagarão multa de R$ 1 mil cada um e serão denunciados ao Ministério Público Federal (MPF) por crime ambiental. Os agentes ambientais federais apreenderam além dos 11 barcos, 11 motores e embargou uma pousada. A autuação prevê multa de R$ 450 mil.

Desde 2009, quando recebeu da Funai e das comunidades indígenas as primeiras denúncias de caça e pesca ilegal no local, o Ibama fez missões de reconhecimento na região. A partir de então, a operação passou a fazer parte do Programa Nacional Anual de Proteção Ambiental (PNAPA).

As pousadas situadas ao lado da terra indígena vendem em seus pacotes a possibilidade de o cliente usufruir de todos os benefícios naturais do lugar, o que é ilegal, pois, de um lado do rio, está a terra indígena e, de outro, o Parque Nacional do Xingu, ambos com entrada proibida.