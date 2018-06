Ibama interdita passarela das Cataratas do Iguaçu

SÃO PAULO - O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) interditou por volta das 11 horas desta terça-feira, 2, as passarelas que levam até o mirante da Garganta do Diabo, nas Cataratas de Iguaçu, no Paraná.

Segundo a administração do parque, o grande volume de água foi a razão da interdição. Os demais serviços e a entrada do parque funcionam normalmente. A previsão é a de que a passarela seja reaberta ao público amanhã.

O aumento no volume de água nas cataratas deveu-se às fortes chuvas que atingiram a bacia do Rio Iguaçu, segundo informações do Parque. O pico máximo de vazão deve ocorrer nesta tarde, com a previsão de cerca de 14 milhões de litros por segundo, segundo o parque.