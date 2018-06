Ibama pede ação do Itamaraty: ''Aqui não é lixeira do mundo'' Na segunda-feira, o Ibama vai encaminhar ofício, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério das Relações Exteriores para comunicar sobre os episódios e pedir o agendamento de uma reunião. A ideia é solicitar que o Itamaraty avalie as medidas diplomáticas cabíveis. ''Definitivamente, o Brasil não é lixeira do mundo'', disse o presidente do Ibama, Messias Franco, em nota publicada no site do órgão em que reclama da situação.