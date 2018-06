Ibama resgata 74 pássaros de cativeiro no sul do Espírito Santo

SÃO PAULO - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 74 pássaros em duas ações feitas em Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo, na sexta-feira, 10. Ao todo, foram aplicados R$ 103 mil em multas.

Na primeira operação, os servidores de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com a Floresta Nacional de Pacotuba, fiscalizaram a zona rural a cidade. O resultado foi a apreensão de 62 animais e as multas aplicadas somadas foram de R$ 84 mil.

Na segunda operação, chamada de "Operação Campeão", foi fiscalizado um torneio de canto de pássaros no centro do município, onde se flagrou o comércio irregular de aves, pássaros sem anilhas e pássaros com anilhas inautênticas ou adulteradas. Os agentes apreenderam 12 pássaros e aplicaram R$ 19 mil em multas.

Os animais apreendidos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), localizado na Serra. As aves serão medicadas e, depois, reintroduzidas na natureza.