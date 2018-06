IBGE fará pesquisa nacional sobre criminalidade Nos próximos meses, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fará um levantamento das informações sobre criminalidade em cada secretaria estadual de Segurança Pública do País. O objetivo é traçar um diagnóstico da situação nos Estados e propor procedimentos a serem adotados em todo o Brasil, a fim de que haja um modelo único de registro de ocorrências policiais. O trabalho, que será feito em convênio com o Ministério da Justiça, incluirá visitas de técnicos do IBGE e da Secretaria Nacional de Segurança Pública aos Estados. A vitimização também será pesquisada, através de uma pesquisa domiciliar, por amostragem, prevista para 2003 ou 2004. O estudo vai medir a percepção da violência pela população, investigando a reação das pessoas afetadas direta ou indiretamente pela criminalidade. O convênio tem como meta também a realização de um curso de capacitação em Estatística na Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE (Ence), tendo como alvo policiais de academias de polícia, pessoal de Inteligência das secretarias de Segurança e técnicos do Ministério da Justiça. Serão discutidos temas como análise exploratória dos dados, introdução aos indicadores sociais e construção e utilização dos indicadores criminais.