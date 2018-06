Ibope aponta empate técnico na disputa em Goiás Marconi Perillo (PSDB) saiu na frente na disputa do segundo turno pelo governo de Goiás. Pesquisa Ibope/TV Anhanguera, realizada entre os dias 17 e 19, mostra Perillo com 48% das intenções de voto e Íris Rezende (PMDB), com 44%. Como a margem de erro da pesquisa é de 3%, há empate técnico entre os dois candidatos. Os votos bancos e nulos somaram 3%, e os eleitores indecisos, 5%. A pesquisa ouviu 1.204 eleitores e foi registrada no TRE sob o protocolo 36428/2010. Analistas atribuem o crescimento da campanha de Íris, que perdeu no primeiro turno, a dois fatores: o apoio do PDT ao PMDB e PT definido pelo ministro do Trabalho, Carlos Lupi, e a liberação de R$ 3,7 bilhões pelo governo federal, na semana passada, para salvar a estatal Celg da falência. / RUBENS SANTOS, ESPECIAL PARA O ESTADO