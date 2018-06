Ibope indica empate triplo em Alagoas

Levantamento feito pelo Ibope e divulgado ontem pelo jornal Gazeta de Alagoas mostra equilíbrio na disputa pelo governo alagoano. Os três principais candidatos estão tecnicamente empatados na primeira colocação, tornando indefinida a reta final da campanha local.

Segundo a pesquisa do Ibope, o senador Fernando Collor (PTB) aparece com 29% das intenções de voto. Apenas um ponto atrás está o ex-governador Ronaldo Lessa (PDT), com 28% da preferência dos eleitores, enquanto o atual governador Teotonio Vilela Filho (PSDB) soma 27% das intenções de voto. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, esses candidatos estão tecnicamente empatados.

Essa tendência de equilíbrio vem sendo mantida nas últimas pesquisas, com pequenas oscilações entre os três candidatos. Dentro dessa variação, o governador tucano pode comemorar um ligeiro crescimento de três pontos porcentuais em relação ao último levantamento, embora essa melhora também esteja dentro da margem de erro.

Os outros três candidatos - Mário Agra (PSOL), Jefferson Piones (PRTB) e Tony Clóvis - continuam cada um com 1%. O número de indecisos caiu de 11% para 8%. Votos em branco e nulos passaram de 5% para 6%.

Senado. Para o Senado, o senador Renan Calheiros (PMDB) lidera a disputa com 54% da preferência dos eleitores. Em segundo lugar aparece a vereadora e ex-senadora Heloísa Helena (PSOL), com 41%. Em terceiro está o deputado Benedito de Lira (PP), com 35%. Já o candidato José Costa, que disputa o Senado pelo PPS, continua na quarta colocação com 4%. Os outros candidatos ficaram abaixo dos 2%.

Na mesma pesquisa, a ex-ministra Dilma Rousseff, candidata do PT à Presidência, lidera com 66% da preferência dos eleitores alagoanos. O porcentual da petista está muito acima de seu principal adversário, o ex-governador José Serra, candidato do PSDB, que aparece com 21% das intenções de voto.

Segundo o resultado da pesquisa, a petista ganhou 4 pontos porcentuais desde a última sondagem entre os eleitores, feita no dia 24 de agosto.

Tocantins. Em Tocantins, a segunda rodada da pesquisa Ibope/TV Anhanguera/Rede Globo mostra um cenário de empate técnico na disputa pelo Palácio Araguaia. O instituto entrevistou 812 pessoas nos dias 11 a 13 de setembro, em Palmas e no interior do Estado. O candidato à reeleição, Carlos Gaguim (PMDB), aparece na frente com 47%. Siqueira Campos (PSDB) tem 44% das intenções de voto.

Em relação à rodada anterior, Gaguim subiu quatro pontos, enquanto Siqueira Campos cresceu 8%. Na época, eles registraram 43% e 37%, respectivamente. Novamente, os números configuram empate técnico - a margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou menos. Conforme os dados, o índice de indecisos é de 7%.