Ibrasi alegou demora para achar sede ''adequada'' Cobrado a explicar o atraso na entrega de serviços contratados, o Ibrasi informou aos auditores do Tribunal de Contas da União que demorou para encontrar um imóvel "adequado" para as instalações da entidade no Amapá. Nessa altura, a entidade investigada pela Operação Voucher, da Polícia Federal, já recebera R$ 3 milhões liberados pelo Ministério do Turismo só nesse contrato.