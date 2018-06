Identificada última vítima da Air France A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco confirmou ontem à noite a identificação do último corpo de vítima resgatada do acidente do voo 447 da Air France. Segundo nota divulgada à imprensa, o corpo que foi identificado no dia 6 é do sexo masculino, estrangeiro e foi reconhecido por meio de exame de DNA. Dos 50 corpos resgatados, 20 eram de brasileiros e 30, de estrangeiros.