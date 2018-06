Identificada vítima de batida na Anhangüera Foi identificada mais uma das vítimas do acidente ocorrido no km 53 da Rodovia Anhangüera, que deixou seis mortos, às 5 horas da madrugada de sábado. Angélica Carvalho Vieira era uma das cinco passageiras do Celta branco que colidiu com uma picape S10. Outra vítima do acidente, que envolveu outros três veículos, permanece sem identificação. As vítimas teriam sido atingidas por um caminhão enquanto discutiam na pista.