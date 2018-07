Identificadas vítimas de queda de avião em SP Foram identificadas as duas pessoas que faleceram por causa da queda de um avião monomotor, no último domingo, em Guaraci, região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Os corpos do piloto Luiz Bezerra Lima Filho, de 33 anos, e do mecânico Fabio Júnior Martins, de 22, ficaram totalmente carbonizados. A aeronave pertencia a um fazendeiro de Tocantins. Segundo a Globo News, agora, os peritos da Aeronáutica pretendem descobrir de onde o avião decolou.