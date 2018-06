Identificado homem executado por Pms A Polícia Civil identificou como Jefferson de Souza Guimarães de Deus, de 30 anos, o assaltante executado com cinco tiros por um sargento e dois soldados do 9.º Batalhão. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira, em Mairiporã, Grande São Paulo. Os três PMs estão presos. O rapaz tinha antecedentes criminais e foi condenado a quatro anos, em 2004, por roubo a um caixa eletrônico em Ribeirão Pires. Jefferson foi acusado de participar com outros cinco homens do furto de um caixa eletrônico na Vila Brasilândia, às 3h30 de quarta-feira.