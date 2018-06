Identificados 11 corpos de vítimas de acidente aéreo

RECIFE - Mais quatro corpos de vítimas da queda da aeronave LET410, da Noar Linhas Aéreas que caiu na quarta-feira, no Recife, foram identificados nesta sexta-feira, 15. Os corpos identificados são de: Bruno Frederico Ribeiro de Albuquerque, 41 anos, Raul Costa Farias Cintra, 24, André Louis Pimenta, 39 e Marcos Ely de Araújo Soares, 44.

Do total de 16 vítimas, 11 corpos já foram identificadas. Politraumatismo foi a causa das mortes, o que indica que o óbito ocorreu devido ao impacto da queda e não motivado pela explosão.

Cinco dos corpos identificados foram liberados até o momento pelo IML. O primeiro a ser enterrado, na manhã desta sexta, no Cemitério Morada da Paz, no município metropolitano de Paulista, foi o do copiloto Roberto de Souza Gonçalves. Os outros quatro estão sendo velados no mesmo local e devem ser enterrados até à tarde - Marcelo de Albuquerque Carneiro Campelo, Maria da Conceição Oliveira, Ivanildo Martins dos Santos Filho e Rivaldo Paurílio.