Identificados 21 corpos de vítimas do voo 447 em Pernambuco

Mais 21 corpos das vítimas do acidente do voo 447 da Air France, ocorrido há um mês no Oceano Atlântico, foram identificados nesta terça-feira, 30, segundo confirmou nesta quarta-feira, 1º, a Força Tarefa composta pela Polícia Federal e pela Secretaria de Defesa Social em Pernambuco. Entre os identificados estão quatro brasileiros e 17 estrangeiros.

