Identificados dois suspeitos por chacina de moradores de rua O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou hoje que já identificou dois suspeitos das chacinas de moradores de rua ocorridas no Centro de São Paulo em agosto. Uma testemunha dos ataques reconheceu um deles por meio de fotografia. Há informações, ainda não confirmadas pela polícia, de que um dos suspeitos é segurança e trabalha na região central. Na semana passada, o secretário da Segurança, Saulo Abreu, prometeu que o caso será esclarecido antes que as chacinas completem um mês, o que ocorrerá no sábado.