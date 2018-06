Identificados mais 8 corpos do voo 447 Mais oito corpos de vítimas do voo 447 da Air France foram identificados, segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Três são brasileiros (dois homens e uma mulher) e cinco estrangeiros, todos do sexo feminino. As confirmações vieram por meio de exames de DNA, impressões digitais e análise da arcada dentária. Já são 43 identificados.