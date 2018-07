Identificados ocupantes de bimotor que caiu em SP A Polícia Civil de Guaraci já identificou os dois ocupantes do bimotor Sêneca prefixo PT-ERX, modelo EMB-810, que caiu no último domingo, por volta das 14h30, na Fazenda Santa Maria, a 130 quilômetros de São José do Rio Preto, na divisa com Minas Gerais. As vítimas são o piloto Luiz Bezerra Lima Filho, de 31 anos, que morava em Goiânia (GO), e o mecânico de aviões Fábio Júnior Martins Ferreira, 22, de Palmas (TO). O nome dos dois foi fornecido ao delegado João Brocanello Neto, 36, pelo proprietário do avião, o empresário Missilvan Xavier, 34. "Não sabemos se eles deram carona para mais alguém", afirma. Xavier teria conversado com o mecânico pela última vez por volta das 11 horas de domingo e foi informado de que ele teria ido a Penápolis para fazer a revisão do aparelho. O pai do piloto, Luiz Bezerra Lima, esteve em Guaraci e foi ouvido pela polícia. Ele afirmou que seu filho telefonou de um celular por volta das 14 horas, dizendo que iria chegar a Goiânia uma hora e meia depois e que precisaria ser apanhado no aeroporto. O irmão do mecânico, Flávio Martins Ferreira, também esteve na delegacia para prestar depoimento. Houve dificuldade para a identificação dos corpos, já que, com o impacto, a fuselagem do avião explodiu e pedaços do aparelho e de corpos foram encontrados em um raio de 100 metros. Naquele momento, policiais civis e militares que estiveram no local não souberam precisar o número de pessoas que estavam a bordo e chegaram a admitir que era um monomotor.