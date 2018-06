Identificados quatro suspeitos de participarem de racha no Rio

SÃO PAULO - A polícia identificou quatro suspeitos de participarem de um 'racha' de carros na noite do último domingo, na Praia da Brisa, em Sepetiba, zona oeste do Rio. Como os suspeitos não foram pegos em flagrante, a prisão deles só seria possível com autorização da Justiça. Segundo o delegado Antônio Ricardo Nunes, da 43ºDP, a necessidade de pedir a prisão ainda será avaliada.

Um dos condutores que participava do racha perdeu o controle da direção e seu veículo capotou, atingindo um espectador de 16 anos. As outras pessoas que assistiam ao 'racha' ficaram revoltadas e espancaram o motorista. Ele e o rapaz atropelado foram levados para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, também na zona oeste. Depois de receber alta médica, o motorista foi autuado por tentativa de homicídio. A polícia acredita que havia cerca de 15 carros no local participando do racha.